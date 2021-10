Travlhed og vikarer rammer Niels – frygter han mister evnen til at gå

For her – ligesom på andre bosteder – er der skiftende personale og mange vikarer. Det gavner ikke Niels Munk.

- Når han ikke kender folk, og de ikke kender ham, så ved de ikke, hvordan de skal tage ham. Og hvis det ikke er et kendt ansigt, så lukker han helt ned. Han sætter sig simpelthen til at sove, fortæller Anders Munk.

Et generelt problem

Hos foreningen LEV, som kæmper for at forbedre forholdene for mennesker med udviklingshandicap, er det et generelt problem med mange vikarer på området.

- Det er et stigende problem, for sådan har det ikke altid været. Jeg hører det både fra Favrskov og andre kommuner, siger formanden for LEV Favrskov/Skanderborg, Lone Thykær, til TV2 ØSTJYLLAND.