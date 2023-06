Tinie fik vild dyreoplevelse på terrassen

Tinie Jensen sad søndag morgen som så ofte før og nød sin morgenkaffe på terrassen. Men pludselig var hun ved at få kaffen galt i halsen. En ræveunge stod kun syv meter væk og kiggede direkte på hende. Hun tænkte, at den nok smuttede igen - men ræven gik tættere på for at drikke vand af en skål få meter fra hende. - Jeg tænkte, om den nu ville angribe mig. Men den stod bare lige så stille og drak af vandet, siger Tinie Jensen. Hun bor på en landejendom mellem Aarhus og Randers, men har aldrig før oplevet en ræv komme så tæt på.

- Jeg var meget overrasket over det, siger hun.

Tinie Jensen tror selv, at ræveungen kom så tæt på, fordi den var desperat efter vand. - Jeg tror helt sikkert, at det er på grund af tørken. Jeg tænker bestemt ikke, at en ræv ville komme op på terrassen for sjov, siger hun. Vandposter til tørstige dyr Tinie Jensen har efter oplevelsen søndag morgen valgt at sætte 15 skåle med vand rundt om på grunden ved landejendommen. - Dyrene må da mangle noget at drikke. For det er et problem med tørken, siger hun.

