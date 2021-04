Thomas er retrogamer: Vil eje alle spil, der er lavet til PlayStation 2

På jagt efter to bestemte spil

Og især to spil står højt på ønskelisten.

- Spillene 'Rule of Rose' og 'Kuon' ville være vildt fede at have, men de er svære at finde, forklarer Thomas Green Nielsen med den største selvfølgelighed.

Han har blandt andet fortalt om sin passion til DBA Guide, for flere ved, hvilke spil han mangler.

Men hvilket spil er så hans favorit, og hvilket kan han ikke lide?

- Som mange andre PlayStation 2-nørder er jeg stor fan af Crash Bandicoot-serien. I min optik er der ingen dårlige spil.