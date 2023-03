Svedig træningslejr for landets bedste gusmestre

Kolde og vintertrætte østjyder kunne lørdag få varmen og en helt særlig oplevelse i Låsby Svømmebad.

Her inviterede nogle af landets bedste gusmestre til opvisning forud for DM i saunagus til maj.

- Saunagus udvikler sig i øjeblikket og bliver mere og mere populært. Under Corona gik folk meget hjemme, men nu kan vi endelig samles i saunaer og vinterbadeklubber igen, sagde formanden for Det danske saunaselskab, Kim P. Pedersen.

Han oplever, at det at gå i sauna er blevet mere populært blandt andet som følge af en stigende interesse for vinterbadning.