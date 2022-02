Store maskiner stjålet fra virksomhed – vidner søges

Det er ikke lykkes politiet at opklare et tyveri af to store teleskophjullæssere fra virksomheden Stemas øst for Hadsten. Derfor søger man nu vidner.

Tyveriet blev begået søndag den 13. februar omkring kl. 23, hvor ukendte gerningsmænd brød ind på fabrikkens areal på Tolsagervej i Langskov.