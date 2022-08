Støjberg-kandidat holdt forbindelsen hemmelig i flere uger

Gennem sine mange år i Venstre var Lone Glarbo stor fortaler for Inger Støjberg og stemte også på hende, da der i 2019 skulle findes en næstformand i partiet.

- Så kommer alt det her med barnebrudene og rigsretten. Der sad jeg stadig i kommunalbestyrelse, da Venstre også stemte for en rigsret.

- Allerede dengang overvejede jeg at melde mig ud. Men det gjorde jeg ikke.

Fire østjyske kandidater

Så gik tiden, og Lone Glarbo blev ikke valgt ind i Favrskov Byråd, og Inger Støjberg fik en ubetinget fængselsdom i rigsretten.

Men da Inger Støjberg startede sit nye politiske projekt op, blev Lone Glarbo fanget. Så hun kontaktede Inger Støjberg for at få lov til at stille op for det nye parti, og det er nu endt med, at hun er en af fire østjyske folketingskandidater for Danmarksdemokraterne.

Lone Glarbo var i øvrigt beskrevet som værende selvstændig i Inger Støjbergs offentliggørelse af kandidater på sin Facebook-side, men det passer rent faktisk ikke.

Favrskov-politikeren oplyser over for TV2 ØSTJYLLAND, at hun indtil tidligere i år arbejdede som optiker, men at hun nu arbejder i en reception.