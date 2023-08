Stefans heste løb pludselig ud i morgentrafikken: - Så var det bare afsted

Stefan Mogensen fra Langå fik pludselig travlt onsdag morgen.

Han havde lige sendt sin søn afsted på et nyt job, hvor han skal tidligt op, da han med morgenkaffekoppen i hånden via medierne fandt ud af, at en flok heste rendte rundt nær Ulstrupvej, hvor han selv bor.

- Jeg var ikke i tvivl om, at det nok var mine heste. Så var det bare afsted, og jeg fik blandt andet hjælp af min far, der bor i nærheden, siger Stefan Mogensen til TV2 Østjylland.

Det var klokken 04.23, politiet modtog et opkald fra en person, der havde set de løse heste i området omkring Ulstrupvej og Langagervej. Sidstnævnte ligger cirka 500 meter fra Stefan Mogensens bopæl, hvor hestene plejer at gå rundt i en fold.

- Det giver sig selv, at det ikke er nogen god situation med ti løse heste på en hovedvej. Ulstrupvej er forbindelsen mellem Langå og Bjerringbro, hvor der blandt andet kører meget tung trafik, og det er altså voldsomt, hvis en personbil får en hest ind i forruden, siger Stefan Mogensen.

Hestene holdt sammen under hele springturen, og de blev uden dramatik ledt ind i en fold, hvor der plejer at gå får. Herfra blev de med trailer kørt hjem til folden, de slap ud af.

Helt ny fold er ødelagt

Stefan Mogensen fortæller, at han netop i går, tirsdag, har udvidet sin fold med et nyt område, der er hegnet ind. Det er herfra, hestene er løbet ud et sted, hvor hegnet er gået i stykker.

Han har været rundt og tjekke hegnet her til morgen, og han gætter på, at tråden er ødelagt af rådyr eller kronvildt, for han har fundet spor i mulden, der matcher sådan en dyr.