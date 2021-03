Sprut, ost og dyrt oksekød: Brugs plages af tyveknægte

Især de seneste tre måneder har været slemme, og det kan mærkes på bundlinjen, for det er ikke bare småbeløb, tyvekosterne løber op i.



- Vi har ikke det præcise tal, men vi kan se, at der forsvinder meget spiritus, dyrt oksekød og ost. På vores overvågning kan vi se, at det er for over 4.000-5.000 kroner hver gang.

- Det er et tab, vi får, og det er klart, at vi jo som forretning skal have det til at hænge sammen, så det rammer os på driften, siger Jacob Ring.

Dyrt oksekød er eftertragtet

Det er især det dyre oksekød, som tiltrækker tyvene ifølge brugsuddeleren. Derfor har butikken investeret i en køleboks, hvor de kan låse det dyreste kød inde, og hvor man som kunde skal henvende sig til en medarbejder for at få fingrene i kødet.

Men heller ikke det virker.

- Nu løber de bare med det næstdyreste.