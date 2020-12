Smittetrykket stiger i Favrskov: Nu indføres flere restriktioner

De 68 nye smittede med Covid-19 den seneste uge i Favrskov Kommune betyder, at kommunen nu er oppe på 140 smittede pr. 100.000 borgere, hvilket er langt over det smittetryk, som ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed anses for et højt smittetryk.



Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed bedt kommunen om at indføre en række skrappere restriktioner for at inddæmme smitten.

Det rammer blandt andet alle kommunens plejehjem, hvor der er blevet indført besøgsrestriktioner.