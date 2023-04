Slår fast: Ingen skal dø alene

I den sidste tid af livet skal ingen være alene.

Det er meningen med vågetjenesten, hvor frivillige sidder ved et døende menneske for at tilbyde tryghed og omsorg.

Og det bliver nu muligt for alle i Favrskov Kommune.

Et nyt samarbejde mellem Røde Kors, Ældresagen og kommunen skal sikre, at ingen dør alene, men at der altid kan ringes til vågetjenesten.

- Det er utrolig vigtigt for vores sygeplejersker, at vi ikke har nogen borgere, der ligger alene og skal forlade den her verden, siger Lene Gravgaard, der er områdeleder i hjemmeplejen i Favrskov Kommune.



Igennem det lokale plejepersonale i kommunen, kan man således få fat i en vågekone, der blandt andet kan trøste og berolige, aflaste de pårørende, eller erstatte mangel på samme.



En mulighed for alle

Derfor er Lene Gravgaard også tilfreds med samarbejdet.

- Så derfor er vi rigtig glade for, vi har vågetjenesten, vi kan ringe til, så der er nogen af deres dygtige frivillige, der kan komme at sidde ved borgere og holde i hånd, siger hun.



Der har længe været en vågetjeneste i den vestlige del af Favrskov Kommune, men det er altså først nu, det bliver muligt for alle døende i kommunen at få selskab til det sidste i eget hjem eller på et plejehjem.