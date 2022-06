Skilte forsvinder - og særligt i to byer er det blevet værre

I Favrskov Kommune ser man i stigende grad, at byskilte, vejskilte og andre af kommunens skilte forsvinder.

- Der har altid forsvundet vejskilte, men særligt de seneste par måneder er antallet steget. Der er nok forsvundet omkring 20-25 skilte i løbet af de seneste par måneder, fortæller Niels Christian Laustsen, afdelingsleder i Trafik og Veje.

1000 kroner per skilt

Når han ikke kan give tallet med sikkerhed, skyldes det, at man ikke i kommunen fører tal på, hvornår der er tale om et skilt, som bliver stjålet, eller når det for eksempel skal udskiftes, fordi en bil er kørt ind i det.