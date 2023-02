Seks års bitter strid: Kommune taber igen og står med kæmperegning

Det er den sidste regning i et forløb, der strækker sig seks år tilbage. I forvejen har Favrskov Kommune brugt 10,8 millioner kroner på at genopbygge hallen og advokater.

Tirsdag 28. februar 2023. Byrådet i Favrskov Kommune skal godkende, at kommunekassen betaler sagens omkostninger for de to virksomheder, retsafgifter og vidneafhøring af skønsmand. I alt: 1,12 millioner kroner.

For hvem havde ansvaret for, at vandet ikke løb ud gennem afløbet og i stedet endte i store mængder regnvand, der var for tung til, at det flade tag på den blot fem år gamle hal kunne bære?

I stedet endte det i et juridisk slagsmål mellem virksomhederne Thyssen Stål A/S og LBConsult A/S og Favrskov Kommune.

Seks år lang strid

De penge havde kommunen regnet med at få tilbage efter en retssag mod Thyssen Stål A/S og LBConsult A/S, som kommunen anklager for at have begået konstruktionsfejl, da idrætshallen blev bygget i sin tid. Kommunens advokat, Bech-Bruun vurderede, at chancen for sejr var 80 procent.

Men byretten i Randers mente ikke, at Favrskov Kommune kunne bevise, at fejlen lå hos de to virksomheder, da der faldt dom i januar 2022. Kommunens advokat og forvaltningen vurderede dog, at man ville vinde sagen ved at anke til landsretten.