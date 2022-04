Se video: Klovneløb fik smilet frem hos store og små

Det fortalte Line Lundbak tidligere på året TV2 ØSTJYLLAND om.

- Det betyder så meget for Floras behandling. Og selvom hun synes, at det er lidt trælst at skulle afsted hver dag, så glemmer hun alt andet, hvis klovnene er her. Så er det det eneste, hun tænker tilbage på, at klovnene var her, sagde Line Lundbak dengang.

God lokal opbakning

Derfor skulle hospitalsklovnene have noget igen, og det blev til en festlig dag i Ulstrup med omkring 300 deltagere. Heriblandt Favrskovs borgmester Lars Storgaard, som havde sit hyr, da han i selskab med to hospitalsklovne skulle tælle ned til løbsstarten.

Det gik dog, og deltagerne kom ud på den to kilometer lange rute i byen, som de havde betalt 70 kroner for at gennemføre – hvoraf de 63 kroner gik til Danske Hospitalsklovne.