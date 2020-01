Særlig lykkelig håndboldliga starter i ny kommune

Her ses en del af spillerne, forældre og trænere på det nye hold i Favrskov. Foto: Presse

Den såkaldte Lykkeliga for håndboldglade børn og unge med udviklingshandicaps er efterhånden blevet en kæmpe succes. Det var den tidligere landsholdsspiller i håndbold, Rikke Nielsen, der startede den særlige liga. Siden har flere og flere byer fået et hold i ligaen.

Nyeste skud på stammen er holdet Favrskov Fighters, der i første omgang kommer til at høre under Hadsten Håndbold. Lørdag er der første træningsdag.

- Mit mål er, at vi skal være 15-20 aktive spillere inden sommerferien. Henover de næste tre år skal 75 deltagere have været aktive på holdet, siger initiativtager og ansat i Hadsten Håndbold, Simon Buus Olsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har i klubben et værdisæt, der hedder, at der skal være plads til alle. Vi arbejder ud fra, at alle skal inkluderes og være med i fællesskabet, supplerer han.

Stor interesse for holdet

Lykkeliga har på det seneste fået endnu mere omtale og er nået bredt ud, efter TV 2 har lanceret en serie om håndboldligaen.

Den store interesse mærker man også i Hadsten, hvor et infomøde i december om det nye hold var velbesøgt.

Vi har valgt 10-12 trænere til vores hold i Hadsten, og vi kunne nok have haft 25-30 i alt. De resterende er i stedet blevet en del af udvalg omkring holdet. Simon Buus Olsen, initiativtager, Hadsten Håndbold

- På lørdag har 10 spillere meldt deres ankomst, og yderligere syv har meldt afbud, men sagt de kommer fremadrettet. Og alle er velkomne til bare at møde op, så det tegner lovende, siger Simon Buus Olsen.

Første træning er på lørdag kl. 12-13 i Vestjyskbank Arena i Hadsten, og fremover mødes de særlige spillere hver lørdag omkring middagstid.

Trænere står på spring

Favrskov Kommune har afsat 75.000 kroner over de kommende tre år til at få sparket holdet godt i gang. Hvis andre klubber ligesom Hadsten Håndbold vil lave et hold, står frontløberen klar med råd og sparring.

Selvom navnet Lykkeliga kunne antyde, at der er en decideret række med kampe, stillinger og lignende, så er det ikke tilfældet.

I stedet er der fokus på træning ude i klubberne, og så hver sommer er der et stort stævne kaldet Lykkecup.

Og erfaringen viser, at det ikke kun er de unge spillere, der får noget ud af Lykkeliga. Mange af de frivillige trænere og hjælpere får meget ud af at se den livsglæde, der skinner igennem på banen.

- Vi har valgt 10-12 trænere til vores hold i Hadsten, og vi kunne nok have haft 25-30 i alt. De resterende er i stedet blevet en del af udvalg omkring holdet. Der er stor interesse for at blive en del af det her, fortæller Simon Buus Olsen.

Gode råd og nye øvelser

Fra ledelsen i Lykkeliga gøres der også en del for at hjælpe trænerne ude i klubberne. I marts sidste år var der et trænerseminar i Vivild på Djursland, hvor de involverede i Lykkeliga fik gode råd og nye øvelser med hjem.

Samlingen blev holdt på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole, og de nye øvelser og gode råd blev afprøvet på de lokale Vivild Starz.

Jeg har fået nye venner i Lykkeligaen. Jeg kan godt lide, at det er hårdt og at skyde mål. Tobias Olsen, Vivild Starz

- Hun er en god og sjov træner, men tror godt, hun kan blive endnu bedre, lød det i den forbindelse fra spilleren Tobias Olesen om sin træner Anja Søgaard-Sørensen.

- Jeg har fået nye venner i Lykkeligaen. Jeg kan godt lide, at det er hårdt og at skyde mål, fortsatte den glade spiller.

Skal holde begejstringen

Anja Søgaard-Sørensen var en blandt 75 ildsjæle, som til daglig træner spillere i den særlige liga, der fik en masse nye redskaber og øvelser at tage med videre.

Initiativtager til ligaen, Rikke Nielsen, delte ud af sine erfaringer.

Man skal trykke lidt ekstra på den knap, der siger 'Det her bliver bare mega spændende' for at holde begejstringen oppe. Rikke Nielsen, initiativtager Lykkeliga

- Det kræver, at man tilpasser øvelserne for at fange lige den her målgruppe, sagde hun og fortsatte:

- Man skal trykke lidt ekstra på den knap, der siger 'Det her bliver bare mega spændende' for at holde begejstringen oppe.

Rikke Nielsen er selv mor til Magda med Downs syndrom.

Lige med denne type spillere fortalte hun, at der skal ekstra fokus på at holde modet og spændingen oppe.

Rikke Nielsen vandt Danskernes Idrætspris 2018 for sit initiativ med Lykkeligaen.