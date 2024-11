Vejen banet for enorm solcellepark: - Så skal jeg finde et andet sted at bo

Per Hessellund Laursen spejder ud over de åbne marker. Det er hans udsigt så langt øjet rækker fra huset i Nørre Galten. Men udsigten er truet af en solcellepark, Favrskov Kommune har planer om at anlægge lige uden for Per Hessellund Laursens terrasse - til hans store frygt. - Det bliver mere trist at bo herude, tænker jeg. Det bliver simpelthen uattraktivt at bosætte sig her, siger han. Skuffet over ændring Lørdag kunne TV2 Østjylland ellers fortælle, den foreslåede solcellepark, der planlægges mellem Hadsten, Nørre Galten og Hadbjerg er blevet ændret efter en høring. Det betyder blandt andet, at der er skåret ned på arealet, hvor der kan sættes solceller op, og at der rejses betydeligt mere skov. Men den nye plan vækker stor skuffelse ved Per Hessellund Laursen. - Planen er næsten lige så uacceptabel, som den første plan. Det er helt sikkert størrelsen, der er mit største kritikpunkt ved det her anlæg. 30-50 hektar ville kunne passe ind i området, men ikke 250 hektar, siger Per Hessellund Laursen. Helt præcist er arealet blevet skåret ned med 4,8 hektar - knap syv fodboldbaner - og der er lavet nye planer om at anlægge 21 hektar skov. Skoven skal blandt andet skærme ejendommene langs Galten Hedevej fra solcellerne. - Fem hektar er jo ingenting, siger Per Hessellund Laursen dog. Per Hessellund Laursen og en gruppe borgere havde i et høringssvar foreslået skovrejsning på omkring 100 hektar. Derfor er han heller ikke imponeret over de 21, kommunen spiller tilbage med. - Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, siger han. Er det muligt at anlægge så meget skov, at du vil være tilfreds? - Ja, det vil det helt sikkert være. Der skal nok skov til, at man synes, det er et attraktivt område at være i, siger Per Hessellund Laursen.

Den kommende solcellepark vil blive en af Danmarks største.

Vil flytte Det samlede areal til solceller er i det nye forslag 248 hektar, hvilket svarer til knap 350 fodboldbaner eller 3100 håndboldbaner - og med den størrelse, så vil det få konsekvenser, mener Per Hessellund Laursen. - Det er på bekostning af det område, vi bor i, for det vil ændre karakter fra at være marker til at være industripark, siger han. Og dét er et område, han ikke kan leve med at bo i. - Hvis man kommer igennem med den plan, skal jeg finde et andet sted at bo, og det er jeg i virkeligheden rigtig ked af, for jeg har boet her i 30 år, siger han. Han havde håbet, at man i stedet ville lave et mindre solcelleanlæg, og så placere flere små andre steder i kommunen.

Anlægget forventes at kunne generere omkring 290.000 megawatttimer strøm årligt, men Per Hessellund Laursen mener ikke, der bliver meget grønt for ham. - Det kan godt være, man kalder det grøn omstilling, men det er jo sorte flader, vi får at se på herude, siger han med henvisning til solcelleanlæggets udseende.

Indtil videre har byrådet bakket op om det arbejde, der er udført og derfor også sagt ja til, at nu går vi videre i processen Nils Borring, formand for Plan og Landdistriktsudvalget, Favrskov Kommune, Socialdemokratiet