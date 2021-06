Raser over placering af plejehjem: - Hvorfor skal de 'smides' helt derud?

Der er brug for mere plads til de ældre i Hadsten. Det er et faktum, alle i byrådet kan skrive under på. Men hvor et nyt plejehjem så skal være, ja det er der stor uenighed om.

For år tilbage vedtog et byrådsflertal ellers at gå videre med planerne om et plejehjem nord for Hadbjergvej i udkanten af byen. Men nu har flere politikere ombestemt sig.