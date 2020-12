Raser over hærværk: Kæmpe store ***huller!

Lørdag formiddag modtog Thomas Søby et billede og en video fra en lokal borger, der på en gåtur var kommet forbi et nyt, offentligt toilet og bad. Det er kun få måneder siden, det blev åbnet, men nu er det smadret til ukendelighed.

Thomas Søby er formand for lokalråd, der har været med til at tage initiativ til at opføre bygningen, der skal tiltrække nogle af de mange, der sejler kajak på Gudenåen, der slanger sig gennem Ulstrup.

- Den her spritnye bygning er blevet totalt smadret i nat, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.



Han er rasende, og den vrede fik afløb i et opslag på Facebook, hvor han efterlyser hjælp til at finde frem til, hvem der har gjort det, så navnene kan blive overdraget til politiet.