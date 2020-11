Populær juletradition aflyst – nu går by sammen om alternativ

Har vænnet sig til menneskehavet

Hvert år i julen er Fredensgade et stort tilløbsstykke, og det gør da også et indhug i privatlivet for vejens beboere.

- Vi har vænnet os til de mange mennesker, men man kan da godt blive lidt træt af det i løbet af december, hvis man for eksempel har været ude at køre en tur, og vi så skal holde i kø for at komme hjem. Men vi har jo selv skabt det, så vi er selv ude om det, har Peter Schmidt forklaret.

I år behøver borgerne i byen så ikke bekymre sig om lange køer, når de skal hjem.