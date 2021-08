Politiet søger vidner til racistisk motiveret overfald: Far og søn fik dødstrusler

Østjyllands Politi efterlyser flere vidner til et optrin mandag eftermiddag ved Børnehuset Ellemose i Hadsten.



Tirsdag anmeldte en 18-årig mand på vegne af sin 37-årige far, at de dagen før havde været udsat for et racistisk motiveret overfald på børnehavens parkeringsplads.

Klokken 14.40 var far og søn på vej til børnehaven for at hente den 18-åriges lillebror og lillesøster.