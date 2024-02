Politiet mødte op på hendes arbejdsplads: Ung kvinde blæste forbi fartkontrol

En 27-årig kvinde havde mandag morgen travlt, da hun kørte på Randersvej i Hadsten.

Her havde Østjyllands Politi opstillet en automatisk fartkontrol på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 50 kilometer i timen.

Kvinden kørte forbi med mindst 101 kilometer i timen, og det fik politiet til at sende et par betjente ud for at finde hende. Det gjorde de ved kvindens arbejdsplads, hvor kvinden blev sigtet for at have overtrådt færdselsloven ved at køre med alt for høj fart, mens hendes bil blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation grundet reglerne om vanvidskørsel.

Den 27-årige blev desuden frakendt førerretten og fik inddraget sit kørekort på stedet. Hun nægter sig skyldig, og sagen forventes afgjort ved domstolene på et senere tidspunkt.

Fartkontrollen blev udført mellem klokken 05.50 og 08.34, hvor i alt 502 køretøjer passerede forbi. Langt de fleste kørte efter forholdene og overholdte den tilladte hastighed på 50 kilometer i timen, men fire bilister blev målt til at køre for stærkt.