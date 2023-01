Politiet i opråb: Slet video af overfald - ulovlig at dele

Det var mandag på en boldbane i Hadbjerg uden for Hadsten, at den 14-årige ifølge politiet blev overfaldet. Dagen efter blev den 16-årige anholdt.

Østjyllands Politi har bekræftet, at de tirsdag var til stede på et opholdssted uden for Voldum i forbindelse med sagen. De har dog indtil videre ikke villet fortælle, hvad de skulle der.

Slet den

Arne Mikkelsen har selv set den omtalte video af overfaldet, og han er overbevist om, at den skal holdes ude af de forkerte hænder.

- Der er risiko for, at videoen florerer flere steder, og en video som den, hvor et offer bliver ydmyget, skal ikke ud.

- Derfor vil rigtig gerne have, at dem, der har videoen, lader være med at dele og i stedet sletter den. Det kan også være strafbart at dele den, siger Arne Mikkelsen.

Det er en bestemmelse i straffeloven - paragraf 264d - der siger, at man kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til seks måneder, hvis man deler eksempelvis en video, der helt tydeligt kan forlanges ude af offentligheden. Det, mener politiet, gør sig gældende med videoen.

Den 16-årige er varetægtsfængslet i fire uger på en sikret institution.