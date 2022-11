Politiet efterlyser vidner til indbrud i sognehus

Østjyllands Politi har i denne uge måttet rykke ud til Ulstrup Sognehus to gange.

Her blev der først natten til onsdag stjålet 28 stole i tidsrummet mellem tirsdag klokken 15.45 og onsdag klokken 8.30.

Fredag morgen var den gal igen, da politiet modtog en anmeldelse om et indbrud. Her havde ukendte gerningsmænd snuppet 12-14 stole. Dette er begået i tidsrummet torsdag klokken 16.00 til fredag morgen klokken 07.55.

Begge gange er indbruddene begået ved, at gerningsmændene har fået adgang til sognehuset via et vindue.

Østjyllands Politi hører gerne fra vidner, som kan have set noget i de pågældende tidsrum. Politiet kan kontaktes på telefon 114.