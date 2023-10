Plejehjemsbeboere skåler: - Det er næsten som at bo på hotel

Kaffekopperne på Sall Friplejehjem i Hammel var byttet ud med højstilkede glas med bobler og et lille stykke kransekage til.



For Sall Friplejehjem blev fredag kåret som Midtjyllands absolut bedste plejehjem i 2023. Og det skulle fejres.

- Det kunne ikke være andre end Sall Friplejehjem, der vinder. For det her fås simpelthen ikke bedre. Det er næsten som at bo på et trestjernet hotel, siger Olav Bruun Nielsen, der er beboer på Sall Friplejehjem.

Også beboer Karin Warming er glad for prisen.

- Det er så fantastisk. Vi har så godt personale. Trykker man på kald-knappen, kommer de springende. Vi får ikke bedre pleje, siger Karin Warming.