Peter Andersen sad klar ved tasterne: Da han kom ind, var 16.000 foran ham i køen

For at undgå eventuelle systemnedbrud som følge af stort pres på Energistyrelsens ansøgningsportal, har Energistyrelsen valgt at anvende et kø-system.

- Energistyrelsen har i dag oplevet en enestående stor efterspørgsel på at ansøge til bygningspuljen. Også langt større end der er midler til i denne runde. Dette har presset vores ansøgningsportal, skriver Ture Falbe-Hansen, Pressechef, Energistyrelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forklarer, at Energistyrelsen bruger et venteværelse i forbindelse med deres kø-system, for at undgå, at dem der er på hjemmesiden før kl. 10.00, får fortrinsret i køen.