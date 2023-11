Opfordrer til at hjælpe plejepersonale

I et opslag på Facebook opfordrer Favrskov Kommune borgerne til at hjælpe medarbejderne i hjemme- og sygeplejen. Ikke med at tage sig af borgere, som har brug for det; men til at de kommer sikkert frem.

Det gør de under overskriften: Den mørke tid er over os.

I opslaget skriver kommunen, at "for medarbejderne i hjemme- og sygeplejen er det vigtigt, at der er lys ved din indgang."

Kommunen råder til at sætte en sensor op, hvis man vil spare på strømmen.

Samtidig opfordrer kommunen også til, at man holder sin indgang ryddet for sne og is - såfremt der bliver glat - så plejepersonalet ikke kommer til skade.