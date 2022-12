Omdiskuteret V-beslutning: - Vi har sagt, hvad vi mener, og vi siger ikke mere for nu

Han er klar til at pege på Mette Frederiksen (S) som fortsat statsminister og at droppe en advokatundersøgelse af sagen om millioner af aflivede mink.

Ukendt udbytte

Anders G. Christensen siger yderligere, at formanden ikke har været specifik om det, han har fået i bytte for indrømmelserne.

- Han har givet nogle indikationer om, hvor det er, man forhandler henne. Jeg tror heller ikke, der ligger en færdig skitse - der er stadig nogle knaster, siger han.

Formandens udtalelser har vakt kritik flere steder i landet. Og det har gjort indtryk på ham, siger han ifølge B.T., der har lyttet til en en lydfil fra et møde i Venstres forretningsudvalg, der gik forud for hovedbestyrelsesmødet.

- Det her gør rigtig, rigtig ondt. Det er en vej ned fra et træ, som er belagt med mange grene, som vores hoveder støder ind i undervejs. Jeg vil bare sige, jeg havde ikke valgt at træffe den beslutning, hvis jeg ikke troede på, det var det rigtige. Det var ikke den nemme beslutning, siger Jakob Ellemann-Jensen på optagelsen ifølge BT.

På mandagens første møde i forretningsudvalget siger Jakob Ellemann-Jensen ifølge B.T. også, at der forhandles om at nedlægge regionerne.

Tavshed fra kritisk røst

Mandag var formand for Venstres kommuneforening i Randers, Ulla Jensen, ganske kritisk over for Jakob Ellemann-Jensens ageren.

- Man skal være tonedøv, hvis man ikke lytter til, at vores medlemmer melder sig ud, og vi, adskillige formænd, siger, at det er for høj en pris at betale, sagde Ulla Jensen mandag.



Det skete blandt andet på baggrund af, at folketingskandidat for Venstre i Randers, Lene Prip-Sørensen, netop havde meddelt, at hun trækker sit kandidatur efter partiets kursændring med hensyn til advokatundersøgelse af Mette Frederiksen.