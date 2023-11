Østjysk kommune promoveret i Bangkok: Hvordan er det sket?

Et indkøbsnet med Favrskov Kommunes logo er dukket op i Bangkok i Thailand. Det fortæller Favrskov Kommune på Facebook.

Det er en kvinde fra København, der har gjort kommunen opmærksom på dens "internationale succes", efter hun for nylig på et marked i Bangkok i en af de mange boder blandt alskens andre kopitasker faldt over Favrskov Kommunes indkøbsnet.

- Hvordan det er endt der, er der ingen, der ved - men sikkert er det, at Favrskov Kommune nu også er branded i Fjernøsten! Tak til Kamilla fra København for at gøre os opmærksom på vores kæmpe marketingsucces, skriver Favrskov Kommune.