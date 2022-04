Ølmesse hylder hjemmebryggerne

Messen er en hyldest til de mindre øl, forklarer Tobias Tagesen.

- Det handler om, at vi har set flere år, at der har været nogle store ølfestivaler ude i Danmark, som primært er etablerede store bryggerier, og det er en skam, for vi ved, at der findes rigtig mange håndbryggere ude i landet, og vi havde lyst til at give en plads til dem, hvor de kunne komme og dele ud af deres øl, siger Tobias Tagesen.