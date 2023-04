Nyt højhus spærrer udsigten for 88-årige Else

Else Franck på 88 år går nu bare og venter på, at byggemaskinerne og gravkøerne går i gang. For allerede i næste måned påbegyndes et nyt stort byggeri lige overfor hendes lejlighed i Hinnerup. Et byggeri der vil ødelægge hendes udsigt og forringe hendes livskvalitet. Derfor har hun skrevet et debatindlæg i Lokalavisen Favrskov. - Fra mit vindue lige nu kan jeg se over til træerne. Om aftenen kan man se solnedgangen så flot med det røde lys. Men fremover får jeg overhovedet ingen sollys i min lejlighed, siger Else Franck til TV2 Østjylland.

Umuligt at flytte Else Franck fortæller, at der i bygningen, hvor hun bor, kun bor ældre mennesker med handicap. Derfor er udsigten fra deres lejligheder vigtig, da det ikke er ofte, at de kan komme udenfor. - Jeg går selv med stok, og de andre går med rollator eller sidder i kørestol. Derfor ser vi ikke så meget i vores hverdag, siger Else Franck.

Det er i den markeret firkant, hvor der skal bygges. Else Franck bor i boligen til venstre for. Foto: AL2bolig

På grund af beboernes handicap er det heller ikke muligt for dem bare at flytte væk, når det nye byggeri kommer op.

- Det er ikke muligt. Vi er altså sådan nogle gamle nogle. Der er ikke mulighed for at flytte overhovedet, siger Else Franck og tilføjer: - Jeg bliver boende her. Jeg har leddegigt og kommer ikke til at flytte flere andre steder. Støjensgade Det nye byggeri bliver kaldt Thorasdal og skal huse 75 almene boliger på Fredensgade i Hinnerup. Byggeriet bliver i fem etagers højde og kommer til at tage cirka to år at opføre. Udover at miste sin udsigt, så frygter Else Franck også støjen, som det nye byggeri vil medføre. - Vi har i forvejen meget trafik på vejen, og det bliver nu kun endnu mere, fortæller hun.

quote Nok hedder det Fredensgade, men det burde hedde Støjensgade Else Frank, Hinnerup