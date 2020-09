Nyt forsøg skal fremme genbrug: Vælg selv, hvem der skal have dine ting

De frivillige og velgørende organisationer har brug for forskellige ting. Hos Røde Kors vil de eksempelvis gerne have cykler, haveredskaber, værktøj og byggematerialer, mens andre organisationer hellere vil have nips ting.

Der skal mere fart på det direkte genbrug. Det mener Favrskov Forsyning.

Tirsdag udvidede de derfor området til direkte genbrug på Hadsten genbrugsplads for at teste nye løsninger, som kan fremme netop det.

- Det er fordi, det er bedst for miljøet og økonomien, at vi får ting ud til genbrug istedet for, at vi skal bruge både ressourcer og penge på, at genanvende dem, siger Mette Raaschou, der er projektleder hos Favrskov Forsyning, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Stigende børnetal giver pladsmangel: Løsningen får Bendix og Ida ud i naturen

Giver mulighed for at donere til frivillige og velgørende organisationer

Siden den 1. juni sidste år har man på Hadsten genbrugsplads kunne Gi' og TA' fra en cointainer for at fremme det direkte genbrug. Det vil sige tage og aflevere ting, som kan genbruges uden at blive forarbejdet.

Dette område bliver der ikke rørt ved med det nye forsøg, som er lavet i samarbejde med frivillige og velgørende organisationer. Nu er der blot en container mere, hvor man fra dags dato har mulighed for også at donoere sin ting til netop de frivillige og velgørende organisationer.

- Vi skal have fundet en model, hvor vi både har borgerne, der kan give og tage ting, og hvor foreningerne også kan få gavn af genbrugstingene, siger Mette Raaschou.

Læs også Skolebørn bliver kyllingeforældre: - Det har været svært at undervise i dag

På den måde kan borgerne selv vælge, om de vil donoere deres ting til andre borgere i kommunen eller frivillige organisationer.

Mette Raaschou, der er projektleder hos Favrskov Forsyning, viste tirsdag det nye område frem.

I denne måned kan man donere til Røde Kors

I denne måned er det Røde Kors, som man kan donere sine ting til - og her bliver der både taget imod byggematerialer, værktøj, haveredskaber og cykler.

- Vi vil gerne se, om vi kan skubbe genbrugstanken lidt længere ved, at vi også kan tage byggematerialer ind, og det er det, som den her container skal bruges til, fortæller formanden for Røde Kors i Hadsten og Hinnerup, Margit Larsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Lukningstruet folkeskole mister elever til ny friskole

Tirsdag blev der blandt andet afleveret en barnecykel i containeren til Røde Kors.

Næste måned er det en ny organisation

Næste måned er det en ny organisation, og sådan er meningen, at det skal fortsætte. På den måde kan forskellige ting nemlig få nyt liv.

- Røde Kors vil gerne byggeting, mens den næste forening gerne vil have loppemarkedsting for eksempel, siger Mette Raaschou.

Forsøget varer i første omgang indtil november, hvor det udover Røde Kors bliver Sct. Georgs Gildet i Hadsten, man som borger kan donere til. Viser projektet sig at være en succes, så er planen er, at det skal rulles ud på alle kommunens genbrugspladser.

Læs også Heste skabte køer – Efterskoleelever jagtede heste på motorvejen