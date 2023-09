Ny købmand stod midt i fødsel, da panik opstod i butikken

Men først skal vi tilbage til søndag, hvor alarmen på lageret pludselig begynder at blinke, og det indikerer én ting: Der er problemer med køleanlægget. Hovedpulsåren i butikken, som Per Frederiksen kalder det.

Siden har personalet knoklet for at holde butikken kørende, men de har måtte klare sig uden deres chef. Han har nemlig haft travlt med noget meget vigtigere.

- Det er livsvigtigt for os. Det er hovedpulsåren for os. Vi har friske grøntsager, delikatesseprodukter og slagtervarer, der skal være på køl.

Han anslår, at butikken har smidt kød, pålæg og mejeriprodukter væk for mere end 100.000 kroner.

Natten til tirsdag har butikkens kølefirma hentet en ny kompressor i Tyskland, som håndværkere har knoklet på at få op at køre.

- Vi kører igen nu, så vi får mælk hjem i nat, og vi får pålæg hjem i morgen, og slagteren begynder at skære op igen, siger Per Frederiksen.



Skal have ro

Samtidig med, at køleanlægget gik ned søndag, stod butikkens nye købmand midt i sit første barns fødsel. Derfor har butikkens personale klaret sig uden hjælps fra deres chef, der overtog butikken ved nytår.

- Personalet har stået godt sammen. Casper var midt i en fødsel, så han kunne jo ikke være her. Han skal også nyde, at han har fået en bette en. Det er deres første, så det skal de have lov til at nyde, siger Per Frederiksen.

De seneste to døgn har personalet ligget vandret for at håndtere den tilspidsede situation.

- Vi har været nede og ligge. Der er mange ting, når man fjerner så mange varer i sådan et varehus. Det har fyldt meget, men vi har stået sammen skulder ved skulder.

Onsdag lysner det, og der kan igen blive fyldt varer på hylderne i Meny i Thorsø.