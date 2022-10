Nu er det sikkert: Villavej dropper kæmpe julelys-show

I Hinnerup er de ærgerlige over at måtte skære ned, men håber at det ikke er en tendes, der behøver at gentage sig.

- Vi håber, at vi kan komme i gang igen til næste år. Nu har vi haft to år uden så meget julelys. Sidst var det på grund af Corona, så nu håber vi, at vi kan give den gas til næste år, siger Jens Agerbo.