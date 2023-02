Nu bliver højt etagebyggeri en realitet

- Favrskov Kommune trænger til at have nogle bynære lejligheder til folk, der gerne vil flytte ud af deres parcelhuse. På den måde kan vi også få gang i rotationen på boligmarkedet, siger Allan Werge til TV2 ØSTJYLLAND.

Opkaldes efter bryggeri

Det nye byggeri kommer til at ligge i hjertet af Hinnerup på den tidligere bryggerigrund på Ådalsvej. Projektet opkaldes ligeledes efter bryggeriet, der bar navnet Thorasdal, og som lå på grunden frem til 1918.

Thorasdal kommer til at huse 75 lejligheder, og det er totalentreprisen Erhverv og Bolig Byg fra Randers, der skal stå for byggeriet. Allan Werge lover, at der vil blive udarbejdet regler for byggeriet, så naboerne bliver forstyrret mindst muligt.



- Der kommer rammer for, hvornår de må bygge, og hvor tidligt de må få leveret varer. Typisk er det trafik og byggestøj, der er det mest generende, og det prøver vi at lave nogle rammer for, siger Allan Werge.

Efter planen vil boligerne stå færdige i foråret 2025, og 600 interesserede står allerede på venteliste.