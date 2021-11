Nils Borring om valget: - Jeg er ikke blevet belønnet

For den socialdemokratiske borgmester har ikke tænkt sig at stå som borgmesterkandidat ved næste kommunalvalg om fire år.

- Nu har jeg tabt én gang og det er første gang, jeg prøver at tabe et valg. Så synes jeg ikke, at man skal prøve at komme tilbage og se, om man kan gøre det en gang til, siger han.

I stedet mener han, at de i partiet skal se, om de i det nuværende hold kan finde et såkaldt talent, der kan overtage pladsen for ham.

En stor udfordring for en uerfaren borgmester

Og der er ingen tvivl om, at borgmesteren er skuffet. Han mener, at det bliver en stor udfordring for en uerfaren borgmester at holde styr på det nye byråd i kommunen, da der blandt andet er kommet to helt nye partier til, nemlig Radikale Venstre og Nye Borgerlige.

Det mener han kræver et samarbejdstalent at holde styr på. Et samarbejdstalent, som han mener, han har vist at besidde gennem de sidste 12 år som borgmester, men som han ikke er blevet belønnet for ved dette valg.