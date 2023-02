Natlig biljagt endte i hæk

To mænd i en varebil vakte klokken 02.36 natten til torsdag en af Østjyllands Politis patruljers opmærksomhed.

De to mænd sad i varebilen på Silkeborgvej i Farre ved Hammel, og da de var kørt forbi patruljebilen, vendte betjentene om og kørte efter. Det fik føreren af varebilen til at sætte farten op.

Da politiet fortsatte efter bilen, kørte den i høj fart ad Røddikvej. Herfra svingede den ind på en grusvej.

I den forbindelse mistede føreren herredømmet over bilen, der derfor ramte ind i en hæk.

Politiet kunne her anholde de to mænd, en 52-årig fører og den 35-årige passager, der blev visiteret, og deres bil blev ransaget.

I bilen lå der koben, handsker, lommelygte og en vinkelsliber. Derudover lå der blandt andet nogle kabler, som politiet mistænkte kunne være stjålet. De to blev sigtet for indbrud et ukendt sted.

Oveni hatten var der flere sigtelser til den 52-årige. Han havde nemlig nogle joints på sig og blev derfor sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, og han fik også en sigtelse for kørsel i frakendelsestiden, da han er frakendt kørekortet.