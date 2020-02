Musical søgte en rolig hund til birolle: 2-årige Milo fik tjansen

I slutningen af januar søgte Busbjerg Spillene i Favrskov efter en hund til en stor birolle i deres musical, Annie.

Efter en audition lørdag eftermiddag, hvor seks hunde og deres ejere mødte op, har de nu fundet musicalens næste stjerne. Det 2-årige gadekryds, Milo.

- Han havde en god kemi med Rosa (hovedrolleindehaveren, red.), og hun faldt virkelig for ham. Så det betyder meget. Og så imponerede han - trods sin unge alder - med at være så rolig. Selvom vi alle gik forbi ham og dansede, så sad han bare roligt og havde kontakt med sin ejer, og så var han god til at lystre, forklarer næstformand for Busbjerg Spillene, Lisbeth Erfurth Gaba, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hunden skal spille rollen som 'Sandy', der er hovedrollen 'Annies' tro følgesvend.

11-årige Rosa spiller hovedrollen, 'Annie', og hun skal spille side om side med 2-årige Milo, som netop har fået rollen som 'Sandy', den tro følgesvend.​​ De to havde god kemi med hinanden, hvilket var en af hovedårsagerne til, at Milo blev udvalgt. Foto: Lisbeth Erfurth Gaba

Milo er et gadekryds af bl.a. racerne islandsk fårehund og border collie. Hans udseende var også noget af det, folkene bag musicalen lagde vægt på.

- Hvis man skal spille en gadehund, så skal han heller ikke være al for raceren at se på, siger næstformand Lisbeth Erfurth Gaba.

Til audition blev hundene bl.a. testet i, hvor rolige de var, og om de kunne holde opmærksomheden. Her stimlede alle sammen rundt om hver enkelt hund for at gå og danse, så der var en anelse tumult omkring dem, og på den måde kunne de teste hundenes reaktioner. Foto: Lisbeth Erfurth Gaba

En frivillig tjans

Musicalen bliver opført fra den 18. juni til den 5. juli, så 2-årige Milo kommer på arbejde.

Han bor i Gerning med sin ejer, Louise Lassen, og som rolleindehaver skal både hund og ejer møde op til alle øvegange, hvor hunden er med, og i slutningen af juni er det stort set hver dag.

Selvom rollen er frivillig, og de dermed ikke tjener noget på tjansen, så tænkte ejer Louise Lassen, at det kunne være sjovt at være en del af.

- Det er once in a life time. Jeg er ikke selv skuespiller, men jeg synes, det kunne være sjovt, hvis de kunne bruge ham. Han ville være perfekt på scenen med hans udstråling. Og så er han en rolig og nem hund, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.