Multitalent på 17 år: Daniel kører 130 km/t med hovedet forrest

- Jeg startede som de fleste andre, danske drenge med at spille fodbold. Det gik udmærket. Jeg var på A-holdet, men på et tidspunkt kom jeg ned på B-holdet, så jeg valgte at prøve noget nyt, og jeg fandt ud af, at jeg var god til højdespring, siger Daniel Kylmäluoma Pedersen.

To meter og to centimeter.

Cheftræner René kvist fra Randers Freja Atletik & Motion er ikke i tvivl om, at det unge talent står over for en stor fremtid.

- Daniel er godt på vej, for han vil det nu. For et års tid siden var han lidt bange for at springe højdespring, men han flyttede sine grænser i løbet af vinteren, fordi han besluttede, at han ville med til ungdoms-OL. Det gjorde, at han turde springe højt og have hovedet nedad, siger René Kvist.