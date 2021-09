Mindeløb for Chris Anker: - Hvis han kigger ned, tror jeg, han vil elske det

Hvad tror du, han ville tænke om det her arrangement?

- Jeg tror, han ville være stolt og glad. Hvis han sidder deroppe på en sky og kigger ned på os nu, så tror jeg, han synes, det er fantastisk, at vi er her. Han har givet folk så stor en lyst til at dyrke cykling og elske cykling, ligesom han selv gjorde, siger Jesper Dannerfjord til TV2 ØSTJYLLAND.

Fra cyklen til ekspert hos TV 2

Hammel Cykle Klub var arnestedet for Chris Anker Sørensens store kærlighed til cykelsporten. Og det var her, han lærte at give alt på cyklen.

Efter at have kørt for flere mindre hold i sine unge år skrev han i 2007 under med det daværende Team CSC-mandskab, hvor sportsdirektør Bjarne Riis havde set lyset i en ung Chris Anker Sørensen.