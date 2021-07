Mand fløjet på hospitalet med alvorlige brandskader

En 28-årig mand er blevet fløjet med helikopter til hospitalet, efter at han blev forbrændt på begge ben og ryggen fredag aften i Grundfør nord for Aarhus.

Det skete i forbindelse med, at manden antændte et bål med brandfarlig væske i en have i et privat hjem på Sandballevej. Herefter blev politi og ambulance kaldt til adressen.

Det fortæller vagtchef Morten Bang ved Østjyllands Politi natten til lørdag.