Lukker sag om nåle i karameller: - Vi har ikke fundet noget ulovligt

Derudover var der også fundet peber og ingefær, fortalte skoleleder René Guldbrandsen, efter at en forælder fredag eftermiddag kontaktede skolen. Der var også snak om fund af piller.

- Først tror vi, at det er et rygte, at der er noget i karamellerne, men situationen ændrer sig voldsomt, da vi finder ud af, at der rent faktisk er fundet noget, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND fredag.

Da TV2 ØSTJYLLAND snakker med skolelederen i dag - mandag - fortæller han dog, at han aldrig selv så karameller med hverken nåle eller andet i. Han reagerede på henvendelser fra forældre.

- Jeg har fuld forståelse for, at politiet vælger at lukke sagen, når nu de ikke har fundet noget i deres efterforskning, siger René Guldbrandsen.