Lokale testcentre forlænges

De to mobile testcentre, der de seneste dage har været i Hadsten og Hammel, er blevet forlænget, så det også mandag og tirsdag er muligt at blive testet et af de to steder, oplyser Favrskov Kommune.

- Der bliver gjort flittig brug af de mobile teststationer, der er etableret i Hammel og Hadsten. Den seneste tids høje smittetal i Favrskov betyder, at teststationerne forlænges med to dage, så man nu kan blive testet i de to byer til og med tirsdag 12. januar, oplyser kommunen.

Oprindeligt skulle de to mobile testenheder kun have været der i fire dage - frem til og med søndag - men nu er opholdet altså blevet forlænget med to dage.