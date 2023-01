Lokal kendiskat: Theo gik på værtshus klokken tre om natten

De har også prøvet tricket med at lægge kattegrus rundt om huset, men det har heller ikke virket.

- Vi håber ikke, folk er for sure over, at han kan komme på besøg, og at de vil tage det med et smil.

Selv den lokale dyreklinik har på Facebook delt et opslag om Theo, fordi flere tror, at han er herreløs og derfor indleverer ham.

Her skriver de, at selvom Theo kan finde på at følge efter en, så skal man bare lade ham være, for han kan sagtens finde hjem.