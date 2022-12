Lastbil skrider ud og spærrer begge spor på motorvej

Et uheld på E45 spærrer søndag formiddag begge sydgående spor omkring afkørsel 44 Hadsten. Det bekræfter Østjyllands Politi over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er en trækker med en trailer, som er skredet ud og spærrer begge vognbaner, siger Morten Hansen, vagtchef ved Østjyllands Politi.

Ingen er kommet til skade ved uheldet, som vagtchefen formoder er sket på grund af det glatte føre.