Lange ventelister for seksuelt misbrugte - efter 14 måneder er Rikke stadig ikke i behandling

- Det er et vigtigt område at prioritere, men det er for tidligt at love noget, inden foreslaget er blevet forhandlet, siger Karina Adsbøl til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover påpeger hun, at det er et permanent problem, der kræver en permanent løsning.

- Jeg synes, vi er nødt til at kigge på, hvordan man finder en mere langsigtet løsning, så vi ikke står i den her situation igen om et par år, siger hun.

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil skal pengene findes via SSA-reserven, der støtter initiativer inden for social, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Som oftest med midlertidige bevillinger.

- Jeg synes ikke, det er okay

I Ulstrup i Favrskov Kommune har Rikke Betzer stadig over to års ventetid foran sig, og selvom hun har fundet noget, der kan flytte fokus fra den lange tids venten, så er det stadig noget, der rumsterer i hendes bevidsthed.

- Jeg synes ikke, det er okay, at vi er så mange mennesker, der har været udsat for de her ting, og der så er så få tilbud til os.

- Man bliver da fristet til at sige, at så kan det også bare være ligemeget, siger hun.