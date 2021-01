Kromand presset af flytninger – frygter for den første tid efter genåbning

'Som køer på græs'

Folketingspolitikeren er optimistisk i forhold til restaurationsbranchens fremtid.

- Jeg tror ikke, at der er grund til at være bekymret. Jeg oplever i befolkningen et behov for at komme ud og spise. Jeg tror, at det bliver, ligesom når man lukker køer på græs. Der skal simpelthen bare gang i tingene, siger Malte Larsen.