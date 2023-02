Kras kritik af særligt jobcenter: - De gør folk sygere

Vi sidder i en psykologpraksis. Interviewet er egentlig slut, da Jacob Kirkegaard Jacobsen lige vil læse lidt op af en principafgørelse fra Ankestyrelsen, inden kameraet slukkes. - Det handler om førtidspension, indskyder han, inden han går i gang. Afgørelsen er nemlig, mener han, et bevis på, at Jobcenter Favrskov gang på gang svigter sit ansvar over for kommunens svageste borgere. Særligt er han fokuseret på et afsnit i afgørelsen, der drejer sig om udviklingsperspektivet for borgernes arbejdsevne. - Jeg kunne godt tænke mig, at ledelsen i Jobcenter Favrskov tænkte godt og grundigt over det, siger han.

Jacob Kirkegaard Jacobsen er autoriseret psykolog og driver Favrskov Psykologpraksis. I sit arbejde har han jævnligt kontakt med jobcentret og de borgere, der er tilknyttet jobcentret. Og så har han flere gange udfærdiget erklæringer for kommunen. - De (jobcentret, red.) gør folk sygere. Og folk, der ikke er syge endnu, kan nå at blive det undervejs, lyder dommen fra Jacob Kirkegaard Jacobsen. Belastning på belastning I september 2022 fortalte TV2 ØSTJYLLAND om Helle Bruun Thygesen, der blev sendt ud i et nyt forløb på to år ved Jobcenter Favrskov. Det var selvom en psykolog vurderede, at det ville mislykkes med 99,9 procents sikkerhed. Det er efter den historie, TV2 ØSTJYLLAND er kommet i kontakt med Jacob Kirkegaard Jacobsen. Siden 2017 har han udarbejdet 16 psykologerklæringer til Jobcenter Favrskov. Erklæringer, der skal være med til at belyse borgerens helbred, så jobcentret efterfølgende kan finde den rette indsats til borgeren.

Jacob Kirkegaard Jacobsen mener, at kommunen i loven har masser af spillerum til at gøre det bedre for borgeren.

Han ser dog, mener han, et klart mønster i, at borgerne bliver dårligere, så snart de bliver en del af jobcentret. - Når folk starter her, har de det jo dårligt i forvejen. Men den eneste belastning, der er at spore, er fra jobcentret. Jeg kan have haft en behandling, der går jævnt fremad, og så kommer jobcentret ind i billedet, og så er det slut med det fremskridt. Så er det bare belastning på belastning, siger Jacob Kirkegaard Jacobsen.

Tilsyn eller ej Det er ikke kun Jacob Kirkegaard Jacobsen, der mener, at Favrskov Jobcenter gør borgerne mere syge, end de er i forvejen. I 2020 forsøgte Lotte Graae, der nu er førtidspensionist, at få sat jobcentret under tilsyn af Ankestyrelsen. - Vi er flere, der oplevede at få forværret vores helbred, og det er ulovligt, siger hun. I alt var de 43 borgere i den gruppe, Lotte Graae blev talsperson for. Her samlede de 11 sager, som de mente, var et klart bevis på, at kommunen systematisk brød loven og forværrede deres helbred.

- De pressede mig i et timetal, jeg ikke kunne honorere. Det betød, at min tilværelse gik i stykker, siger Lotte Graae om sin tid i jobcentret.

Kommunen gennemgik de 11 sager for Ankestyrelsen, og i kun ét af tilfældene, blev kommunen pålagt at omgøre en afgørelse. Ankestyrelsen mente ikke, at der på baggrund af kritikpunkterne var grundlag for tilsyn. Det er dog netop problemet, mener Lotte Graae. Kommunen og Ankestyrelsen kiggede nemlig på sagerne enkeltvis og ikke som en samlet sag. - Jeg ved ikke, hvor mange sager der skal til, før de tror på, det er rigtigt. Så lad os da få det undersøgt, hvis de holder på, at de holder loven, siger Lotte Graae. I har samlet nogle sager og er overbeviste om, at det er systematisk. Kommunen kan jo se alle sager. Giver det ikke meget god mening, at de har et bedre overblik? - Men de er jo part i sagen. Det er I jo også? - Ja, det er vi, men vi bærer også smerten af det, som vi er udsat for. Vi er blevet sygere af det her. Psykisk vold TV2 ØSTJYLLAND har fået indsigt i tre psykologerklæringer, Jacob Kirkegaard Jacobsen har udarbejdet til Jobcenter Favrskov om tre forskellige borgere. I en af dem står der blandt andet, at:

”Favrskov Kommunes forsøg på at decimere borgerens økonomiske grundlag uden lovhjemmel (…) medført angstsymptomer med grundlag i den psykiske vold der er udøvet af den myndighed, som er sat i verden for at hjælpe borgeren.” Har du bare set dig sur på jobcentret? - Jeg har en vis social indignation, når jeg synes, at mennesker bliver systematisk svigtet af et system, som burde hjælpe dem – velvidende at de mennesker i systemet ikke har til hensigt at gøre det, men at det sker andre steder fra, siger han.

Det er ikke kun Jobcenter Favrskov, Jacob Kirkegaard Jacobsen udarbejder erklæringer til. Med praksissens placering i Hammel, har han også kontakt til omkringliggende kommuner som Silkeborg, Viborg, Skanderborg og Randers. - Jeg synes, at Favrskov ligger skidt - altså værst - af de kommuner jeg laver erklæringer til. De andre kommuner er ikke fantastiske, de er bare bedre. Mener du, de lytter til din faglige ekspertise? - Nej, det gør de meget sjældent. Min oplevelse er, at de har trukket noget ud af erklæringerne, som overhovedet ikke er essensen, af det jeg skriver. TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt, hvordan Dansk Psykolog Forening oplever, at det er meget forskelligt, hvordan de enkelte kommuner bruger psykologernes erklæringer. Favrskov Kommune har takket nej til interview, men har sendt et skriftligt svar.