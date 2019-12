Kostbart rensdyr blev stjålet: Nu er tysk nevø kommet til undsætning

Julestemningen forsvandt en lille smule på den ellers så julede Fredensgade i Hinnerup, da Charlotte Vilsbæk Lautrup Schmidt og hendes mand for et par uger siden opdagede, at deres store rensdyr-figur var forsvundet fra deres julepyntede hjem.

Jeg har fået så mange privatbeskeder fra folk, der ville hjælpe, og der er så mange, der har delt vores efterlysning på Facebook. Den der opbakning fra folk er imponerende. Charlotte Vilsbæk Lautrup Schmidt

Efterfølgende efterlyste de rensdyrfiguren og udlovede en dusør til den, der kunne hjælpe med at få Rudolf, som figuren hedder, hjem igen.

Men det er endnu ikke lykkedes. til gengæld ser det ud til, at julefreden måske alligevel kan sænke sig i Østjyllands mest julepyntede gade.

For Rudolfs nevø, Adolf Elch aus Deutchland, er nemlig flyttet ind på adressen.

- Vi fandt en erstatning i Tyskland. Men det er jo ikke den samme som Rudolf, så vi måtte finde på et navn, så man kunne adskille de to, siger Charlotte Vilsbæk Lautrup Schmidt til TV2 ØSTJYLLAND.

Her ses Rudolfs tyske nevø, Adolf Elch aus Deutchand på Fredensgade i Hinnerup. Foto: Espen C. Korsvold/Privatfoto

Den nye rensdyr-figur er lidt mindre end den oprindelige Rudolf, og så har han andre farver.

Men faktisk er det ikke så meget tilstedeværelsen af figuren, der gør indtryk på ejeren.

Det er derimod den store opbakning, der har været fra nær og fjern, som er gået lige i julehjertet på Charlotte Vilsbæk Lautrup Schmidt.

- Det er jo stukket helt af. Jeg har fået så mange privatbeskeder fra folk, der ville hjælpe, og der er så mange, der har delt vores efterlysning på Facebook. Den der opbakning fra folk er imponerende, siger hun.

Opbakningen gør sig blandt andet bemærket på TV2 ØSTJYLLAND's Facebook-side. Opslaget om den forsvundne Rudolf er i skrivende stund blevet delt flere end 500 gange.

Men trods en ny figur i forhaven og juleaften lige om hjørnet, har julefreden alligevel ikke helt sænket sig hos Charlotte Vilsbæk Lautrup Schmidt.

- Det meste trælse er, at der er nogen, der tager noget, der ikke er deres. Så nu er jeg mere opmærksom på, hvad der foregår, når lyset er slukket og gaden er tom. Og man sover ikke så godt, siger hun, og fortsætter:

- Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at jeg på et tidspunkt finder ud af, hvem der har taget ham. Så ville det være et rigtigt juleeventyr.

Sådan så den rigtige Rudolf-figur ud, da den blev stillet op i forhaven i Fredensgade.