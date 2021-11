Konservativt kanonvalg: Tredobler stemmerne - nu kan magten skifte

Også Socialdemokratiet har fået et regulært hak over tuden af vælgerne og er gået 7,5 procentpoint tilbage. Partiet er fortsat kommunens største med 35,6 procent af stemmerne, men flertallet er altså gledet partiet af hænde.

De store stemmeforandringer imponerer og ærgrer siddende borgmester Nils Borring (S), der nu formentlig må se sin post gå til en af konkurrenterne.

- Man er nødt til at anerkende nederlag nogle gange og sige tillykke til Konservative. De har fået et flot valg, lyder det fra Nils Borring.

- Det bliver et broget kludetæppe, og jeg har nu en lang aften og nat foran mig, for nu må vi til at forhandle på baggrund af de tal, der ligger.

Og det bliver blandt andet med Konservatives spidskandidat Lars Storgaard, lyder det fra Nils Borring.

- Ja, vi har en aftale om at snakke sammen. Konservative ligger nu også som et midterparti og vil selvfølgelig gerne drøfte med os og formentlig Venstre, hvordan resultatet skal udmøntes. Det er det, vi skal samarbejde om.

TV2 ØSTJYLLAND jagter en kommentar fra Lars Storgaard.