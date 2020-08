Kørte med kattekilling under bil - så trådte lokale mekanikere til

Kattekillingen her fik sig tirsdag en oplevelse, den nok gerne ville have været foruden. Foto: Privat

"En lille solstrålehistorie".

Sådan beskriver Thomas Langkjær fra Hammel en episode, som han tirsdag var involveret i.

Historien starter, da Thomas' kone fra sin arbejdsplads i Hadsten får et lift hjem af en kvindelig kollega. Undervejs hører de to kvinder "en svag og besynderlig lyd" et sted fra bilen.

- De tænker, at det måske er en mobil, der ligger og summer lidt bag i bilen, siger Thomas Langkjær.

Mekaniker Jens Johansen fra Hammel blev tirsdag dagens helt i skysovs. Foto: byensauto.com

Desperate lyde

Da bilen ankommer til Thomas Langkjærs adresse, får Thomas' kone og kollegaen lidt af et chok.

- De kan høre, det er en kat, og den laver nogle desperate lyde, og vi ved ikke, om den sidder i klemme, siger Thomas Langkjær til TV2 ØSTJYLLAND.

Det viser sig, at katten, mens bilen har været parkeret i Hadsten, er kravlet ind under bilen og op i "nogle plader, der adskiller bund fra bil".

Ifølge Thomas Langkjær er hans familie "en hundefamilie, og fruens allergi har det ikke godt med kattehår." Foto: Privat

Med Thomas Langkjærs ord har katten "været bedre til at gå fremad, end den har til at gå bak". Situationen er i hvert fald den, at katten ikke kan komme ud af bilen igen.

Thomas Langkjær lægger sig ned og kommer ind under bilen, men efter flere forgæves forsøg og forskellige manøvrer må trioen indse, at de ikke kan hjælpe katten ud.

- Vi kan slet ikke se, hvor den er henne. Der er bare lyde oppe under bilen, siger Thomas Langkjær.

Alt andet går i stå

Han opsøger nu det nærmeste sted, der har mekaniker - i dette tilfælde Byens Auto i Hammel.

"Jeg lærte som lille, at spørger man pænt, er det værste der kan ske, at man får et nej", skriver Thomas Langkjær i et opslag i den lokale facebookgruppe "Hammel Info ( Den nye)".

Thomas Langkjær holder kattekillingen, der nu er afhentet af Dyrenes Beskyttelse. Foto: Privat

Selvom mekanikere på autoværkstedet er i gang med at arbejde på flere andre biler, får Thomas Langkjær at vide, at han bare skal køre ind.

- Inden jeg ser mig om, står der en mekaniker, en ejer og en lærling ved bilen. Det er ligesom om, alt andet går i stå, og de kaster sig bare over det her problem, siger Thomas Langkjær til TV2 ØSTJYLLAND.

Et levende væsen

Den næste halve time står på "hæve- og sænkeøvelser med liften og skruen af og på igen."

Til sidst lykkes det mekanikerne at få en uskadt kattekilling ud af bilens bund.

- Hvis jeg var kommet og sagt, at jeg havde tabt en lommelygte ned i motorrummet, havde de nok bedt mig om at bestille en tid, men fordi det var et levende væsen, valgte de at prioriterede katten. Det vil jeg gerne takke dem for, siger Thomas Langkjær til TV2 ØSTJYLLAND.

Hjælpen er ganske gratis - også selvom mekanikerne i Byens Auto ikke kendte Thomas på forhånd.

Mekaniker: Det er et servicefag

Thomas Langkjær siger, at han, udover at takke mekanikerne i det lokale autoværksted, også har skrevet opslaget i den lokale gruppe, fordi der ofte er negative historier i den.

- Jeg synes, der har været så meget brokkeri, og at det her var en god anledning til at bringe noget positivt i stedet for noget om et eller andet, der er for dumt eller for grimt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Mekanikerne i Byens Auto i Hammel lod biler være biler, da de tirsdag fik besøg af en sjælden gæst. Foto: byensauto.com

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet ejeren af Byens Auto i Hammel og spurgt, hvorfor mekanikerne valgte at prioritere kattekilling fremfor biler.

- Vi skal selvfølgelig hjælpe, hvis der er et dyr, der er kommet på afveje. Vi er jo også i servicefag, så vi hjælper alle de kunder, vi kan. Det er dejligt, at han var glad og skrev om det i den lokale gruppe bagefter, siger ejer af Byens Auto, Jens Johansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kattekillingen er nu afhentet af Dyrenes Beskyttelse.

Som en lille krølle på historien har mekaniker Jens Johansen før prøvet at hjælpe et dyr ud af en bil. Det var en fasan, der var kommet til at sidde fast fortil, mellem kølegitter og gitter.