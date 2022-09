Købmand truet af mega-elregning - nu har lokale doneret stort

I alt de lokale kunder doneret pant for 12.314 kroner, som nu går til forretningens kamp for overlevelse.



I august fik butikken nemlig en elregning på hele 150.000 kroner, fordi strømpriserne har været på himmelflugt. I februar var regningen således kun på 28.000.

Så da lokale kræfter gik sammen for at hjælpe den pressede købmand, faldt støtten på et tørt sted.